Cientificonan lo codifica un album musical iconico den moleculanan DNA

ZURICH, Suiza- Un grupo di cientifico di e Scol Politecnico Federal di Zurich (ETH na Aleman) ta a punto di codifica un icono album ‘Mezzanine’, di e banda musical Britanico Massive Attack, den moleculanan di DNA. E lo haci esaki pa medio di un tecnologia nobo, segun e website di e universidad.

E audio lo wordo comprimi na 15 megabyte y, di e forma aki, e archivo digital chikitonan aki lo comberti den 920 mil hilo di DNA. E hilonan aki lo wordo conserva den 5 mil cralchinan di glas, invisibel a simpel bista, warda den un boter di awa chikito cual uzo por ta eterno. Posiblemente e proyecto lo wordo completa den un of dos luna.

Ta prome biaha cu full un album musical lo wordo warda den DNA. E iniciativa a wordo lansa relaciona cu e di 20 aniversario di e famoso album lansa na 1998 y cu te ainda ta esun mas exitoso di e banda. Según Robert Grass, profesor na ETH, e metodo elabora pa e universidad aki lo permiti pa archiva musica pa mas di mil aña, mientras cu e duracion di un CD ta di solamente 30 aña.

E album Mezzanine lo ta e di dos file mas grandi warda den moleculanan di DNA, despues di cu dos aña pasa, Microsoft a anuncia cu el a logra warda 200 mb di datonan digital den DNA, incluyendo un video HD di e banda OK Go!

Fuente: https://actualidad.rt.com

Comments

comments