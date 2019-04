Cientificonan: Koffie por causa cancer di pulmon

E autornan di e estudio ta indica cu e risico di desaroya e malesa ta similar pa personanan di tur edad y tur rasa.

E consumo di dos of mas copi di koffie of te pa dia por aumenta e risico di desaroya cancer di pulmon, segun un investigacion realisa pa un ekipo internacional di cientificonan presenta den e conferencia anual di e Asociacion Mericano pa Investigacion di Cancer cu a finalisa diaranson siman pasa na Atlanta, Georgia (Merca). m

E autornan di e estudio a realisa un evaluacion di 17 estudio diferente haci na Merca y Asia, den cual a investiga e consumo di e dos bebidanan aki cu cancer di pulmon. E investigacion analisa tabata basa ariba tanto personanan cu ta huma como tambe esunnan cu no ta huma diagnostica cu e malesa aki.

Como cu e consumo di koffie y di te ta estrechamente relaciona cu e habito di humadonan, e estudio anteriormente haci lo por duna resultadonan poco consistente, segun e estudio realisa. E autor principal di e analisis aki, Jingjing Zhu, di e Universidad di Vanderbilt, Merca, a indica cu e investigacionnan anterior no a distingui kico a provoca e desaroyo di cancer di pulmon, si ta e tabaco of e bebida.

Den e evaluacion a detecta cu e personanan cu no ta huma pero tabata bebe dos of mas copi di koffie pa dia, tabata tin un 41% mas di probabilidad di desaroya e malesa, compara cu esunnan cu no tabata bebe esaki. Di mes manera, personanan cu no ta huma cu tabata bebe dos of tres copi di te diariio tabata tin un 37% mas probabilidad di desaroya cancer di pulmon cu esunnan cu no ta bebe te.

E risico ta similar pa tur edad y rasa, y pa tur tipo di koffie. Es mas, koffie sin cafeina ta asocia cu 15% di mas probabilidad di provoca e malesa cu e koffie cu cafeina. Den e sentido aki, e autornan di e estudio ta sugeri cu no ta cafeina loke ta produci cancer di pulmon, pero algo den e proceso di toast e koffie cual ta impulsa e vinculo entre e bebida y e risico di sufri e malesa aki.

