Ciencia: Pakico ainda nos no a haya bida riba otro planetanan?

Un investigado di NASA, Alan Stern a specula cu e opcion di e habitantenan di mundo extraterestre no ta manda niun seƱal cu cientificonan por detecta ta debi cu e luganan ey ta cubri cu capanan di ijs impenetrable, segun e revista Science.

Stern, principal specialista den e proyecto Nuevos Horizontes di e agencia espacial Mericano, a ofrece e declaracionnan aki durante un reunion anual di astronomonan cu Utah ta sede for di 16 te cu 20 di October.

E astronomo ta di opinion cu mayoria di e sernan bibo cu lo por existi den universo lo pobla oceanonan cu ta bou di superficienan di ijs. Pa e motibo aki tambe, nunca nan lo studia e ijs cu asina hopi esfuerso manera e sernan humano.

Un ekivalente di e programa espacial humano pa contacta cu e presunto sernan lo ta exploracion di e zonanan gevries, un suposicion cu lo por permiti pa sigui cu e reto aki pero di otro manera.

E psicologo y presidente di e ONG Messaging Extraterrestrial Intelligence, Douglas Vakoch, ta calcula cu e extratrestrenan lo ta keriendo cu cualkier forma di vida lo ta den mesun condicion cu esun di nan. P’esey nan no ta considera pa establece comunicaciĆ³n di destancia largo.

Poco tempo pasa astronomonan a descubri evidencia di e existencia di oceanonan gevries den otro curpanan celeste di nos sistema Solar: varios satelite di Jupiter, Saturno, Neptuno y Pluton.

E abertura hidrotermal den fondo di e oceanonan ey por suministra nutircion na e awa di manera similar cu e ecosistemanan den e fondonan di oceano di nos planeta. Nan ta protegi pa un pida ijs cu por ta mas productivo cu e ambiente di nos planeta, cu ta mas wordo mas exponi na radiacion espacial.

