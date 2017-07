Ciencia: Mal calidad di sperma por causa extincion di e especie humano

Un grupo di cientifico a adverti ariba e mal calidad di sperma cu hende hombernan den e paisnan desaroya, ta produci. Aunke esaki a wordo califica pa algun persona di exagera, e no a pasa inadverti pa un grupo di cientifico.

Segun un estudio publica den e revista Human Reproduction Update, di e Universidad di Oxford, na Gran Bretaña, e calidad di sperma di hombernan di Norteamerica, Europa y Australia a baha te na mita durante e ultimo 40 añanan.

Hagai Levine, investigado di salud publica di e Universidad Hebrew di Jeruzalem y epidemiologo lider di e investigacion, a bisa di ta “hopi preocupa” pa loke esaki lo por nifica si e tendencia aki continua den futuro.

“Eventualmente esaki lo por ta un problema”, Levin a bisa BBC. “E lo por nifica e extincion di e especie humano”.

Otro cientificonan cu no tabata involucra den e investigaicon, a elogia e calidad di e investigacion, pero a bisa cu ta prematura ainda pa yega na un conclusion asina.

E investigacion di Levine a reuni e resultadonan di 185 estudio realisa entre 1973 y 2001, cu ta analisa e muestranan di semen di casi 43 mil homber.

Esaki ta haci’e un di e investigacionnan mas grandi haci ariba e tereno aki. Levin a haya un disminucion di 52.4% di e concentracion di spera y un disminucion den e spermatozoide di 59.3% di hombernan na Norteamerica, Europa, Australia y Nueva Zelanda.

E investigacion ta indica tambe cu e disminuion entre e hombernan cu ta biba den e paisnan aki ta sigui y cu posiblemente e ta den aumento.

Al contrario, na Suramerica, Asia y Africa, nan no a haya disminucionnan significativo di e calidad di sperma, pero e investigadonan a señala cu e den e contintenan aki menos estudio a wordo realisa.

Fuente: http://www.bbc.com/mundo