Ciencia: Cientificonan ta modifa gene portador di malesa cardiaco hereditario

Genenan portador di un malesa cardiaco hereditario a wordo modifica den embryonan humano cu exito. Esaki ta danki na un tecnica revolucionario di edicion genetico, segun un estudio publica den e revista Nature.

E investigacion, cu ta den su fases preliminar, potencialmente ta habri caminda pa avancenan den tratamento di malesanan genetico.

Sin embargo, esaki ta trece cuestionnan etico cun’e, ya cu e tecnica aki, den teoria, lo por wordo uza pa produci baby geneticamente modifica cu e obhetivo di eligi e colo di cabey of di aumenta e forsa fisico di e baby.

E estudio a wordo realisa na e Universidad di Cienca y Salud di Oregon, Merca pa cientificonan Mericano, Chines y Surcoreano. E tools uza den e tecnica CRISPR-Cas9, cual hallazgo a bira publico na 2012.

E ekipo di investigadonan a uza e tools revolucionario aki pa coregi, den embryonan humano, e gen portador di cardiomiopatia hipertrofico. E malesa cardiaco aki por provoca morto subito, specialmente ora di practica deporte.

Investigacion riba embryonan humano ta conta cu’n regulacion estricto y no tabata trata di implanta resultadonan di e estudio den e utero di un hende muhe pa cuminsa un embaraso. Pa esaki, cientificonan no a laga esaki desaroya mas di paar di dia.

E metodo aki, cu ta rekeri mas investigacion ainda, potencialmente por sirbi pa preveni e transmision di malesanan genetico pa generacionnan futuro.

Pero e perspectiva aki ta leu ainda. Prome cu e testnan clinico, investigacionnan suplementario y un debate etico ta necesario.

Fuente : http://www.noticiasrcn.com/tecnologia-ciencia/