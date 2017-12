Cienca: Adiccion na telefon celular por ta causa di trastornonan mental

Adiccion na un telefon celular y internet por causa desekilibrio celebral den usuarionan hoben. Nan lo genera mas trastornonan mental, manera depresion of insomnio, segun e estudio di e Universidad di Corea, divulga diabierna na Merca.

E hobennan adicto na e tecnologia nobo aki a presenta indicenan significativamente superior den depresion, ansiedad, insomnio severo y impulsividad compara cu hobennan cu ta uza esaki na un manera sano y controla. Esaki segun un comunicado di e Sociedad Radiologico di Norteamerica (RSNA).

Entre 19 adicto na telefonnan celular y internet, 12 a ricibi sesionnan di terapia di comportamento cognitivo durante nuebe siman como parti di e estudio, y tur a haci un test pa midi e severidad di e dependencia cu cual nan trata cuestionnan relativo na rutina diario, bida social, productividad y patronchi di soño.

Pa e realisacion di e investigacion, expertonan a midi tambe e composicion kimico di e celebro.

E testnan aki a wordo haci prome y despues cu esunnan cu tabata ricibi terapia, y solamente un biaha, cu kende no tabata presenta niun problema di salud pa conoce e nivelnan di acido aminobutirico (GABA) cu ta inhabilita of para e señalnan celebral y cu ta influi den algun funcion manera ansiedad.

Segun datonan di e centro di estudio Pew Research Center cu ta recoge e RSNA, 46% di hobennan di Merca a bisa di no por biba sin nan telefon, un muestra di cu “mas y mas persona ta birando dependiente di aparatonan electronico portatil”.

RSNA ta un asociacion cu ta consisti di 54 mil radiologo y oncologo di radiacion, entre otro specialistanan cu sede na Oak Brook, Illinois, Merca.

