Ciclistanan tambe tin derecho di ta ariba caminda publico

Sr. Junior Croes a wordo bombardia cu mensahenan relaciona cu e menasanan cu a surgi ariba Facebook, di e persona Van der Linden y comentarionan cu a sigui riba e post aki.

Sr. Croes ta contento cu Arubus a tuma nota di esaki y cu nan ta bezig caba ariba dje. Ta gradici atencion cu Arubus ta duna ariba esaki.

Como lider di Aruba Wieler Bond, e tambe ta un ciclista, e ta sinti cu nan ta manera bou di menasa constant door di e automobilistanan. Ta haya cierto chauffeurnan cu ta laat, pura, cu ta pasa hopi duro banda di e ciclistanan. Un bus grandi ta trece un suction di aire, cu por hasta por benta e ciclista abao. Nan ta pasa cerca, e ciclistanan pone un tras di otro. Si pone un peloton di ciclista core un tras di otro, nos seleccion nacional un biaha a wordo cera door di un truck. Nos seleccion ta train a base di nan competencia, nan ta core den peloton, si pasa nan un tras di otro, tin cu tin pasenshi cu nan ta hunto den un peloton. Cu pasa un solo pasa.

En todo caso, segun Sr. Croes a haci un apelacion na ciclistanan ariba caya, cu no solamente cu ta miembro di Aruba Wieler Bond, pero hopi otro muchanan, cu no ta miembro ta haci cosnan peligroso ariba caya. No ta automobilista so.

Tur atleta cu ta practica e deporte aki, pa salud, pa transporte, e pueblo di Aruba mester cuminsa custuma cu Aruba kier ta uno mas saludabel y mas activo.

Pero mester cuminsa adapta nos leynan, cu esey tambe ta bira parti di e siguridad di e atletanan. El a wordo bombardia door di ciclistanan, door cu hopi di nan ta practica triatlon, y nan tambe ta core, y nan ta sinti nan mes preocupa pa cierto expresionnan haci.

Mester sinta cu e minister tocante esaki, cu tur hende concerni, con ta bay regla, si por bin zonificacion. No ta cosnan cu ta 1,2, 3 ta keda cla. Pero mas publicidad y cu por trece esaki den publicidad ariba radio y television, papia mas di dje. Conscientisa lo ta algo cu lo por haci algo mas lihe pero cu mester di fondo. Y ta bezig cu esey, pa wak kico ta tur e puntonan con por tackle esakinan y con ta bay ta e maneranan mas efectivo cu no ta tira placa afo tampoco. Placa ta algo cu no ta haya facil. Nan presupuesto a bolbe wordo corta, no tin presupuesto pa atleta pro biaha. Dus, mester ta mas cauteloso.

Mester tin castigonan mas duro pa un automobilista cu ta dal un ciclista cu consecuencianan fatal. Ora tin castigo, e mensahe ta yega eyfo. Ley tin cu cambia y esaki ta loke e bond lo tin cu bay sinta cu gobierno over di esaki. Y tambe e bond ta bezig cu cierto cosnan cu parlamento. Cu nan ta papiando over di siguridad, etc., cu representantenan di parlamento. Y ey ta unda cu bond lo bolbe stress ariba dje, ya cu lo mester bolbe reuni cu nan. Y lo bolbe bay stress ariba siguridad cu e ley. Un ciclista ta ‘langzaam verkeer’ y ora di accidente, cu e ciclista ta haya daño, cu castigo e automobilista por bira mas consciente.

