Ciclistanan tambe ta forma parti di trafico

Tin ora e fout ta sinta na e ciclista, ya cu ta sali pura for di cas, bo ta lubida bo luz. Tin ora e ciclista mester ta consciente cu dilanti mester ta super cla y patras tambe. Sa pasa cu ciclista ta core cu lusnan cu di baina ta lusa. Pero tur esakinan ta parti di e campaña pa nos tur ta consciente di eseynan.

Silhvyanne Vrolijk di Hubada Cyclin Team ta splica cu tin hopi accidente ta tumando luga ultimo temponan y a bira manera custumber caba cu cada ora cu tin un accidente ta pone e culpa ariba e ciclista. A traha e Linear Park, pero atrobe tin camindanan cu e ciclistanan por core. Por ehempel ta haya hendenan cu ta cana y bo ta haya hendenan di ruta cu mester di distancia. E camindanan mester ta bon tambe ya cu e tire di e baisnan ta fini.

Aworaki na Aruba no tin un caminda echt traha pa e coredonan di bais. Den reunion a trece situacion na Colony, unda cu un ciclista a wordo gedal, apesar cu e ta un luga cu no tin mucho trafico y esey ta un bon spot pa pone un borchi. Awo mester focus ariba Arashi cu tambe ta un bon caminda cu por pone borchi, cu ta caminda di distancia cu e hendenan aki por train. Pero ta dificil pa bay traha Linear Park, e ciclista no por uz’e mes ya cu tin hendenan ta cana eynan. Hasta auto ta para eyriba awo. Ciclistanan mester un caminda unda cu nan por train.

Tin hende cu a haya accidente cu te awa no por practica e deporte di core bais mas door di un accidente, unda cu e auto no a respeta e ciclista. Ta skucha storianan unda cu bo ta keda boca habri di loke a pasa cu ciclistanan y dado momento bo ta bista ta basta.

Den caso di e accidentnan di ultimo dianan, mester bisa cu no tabata fout di e ciclistanan tampoco. Riba rednan social por a lesa comentarionan caminda ta bisa cu e caminda no ta pa bais, pero segun Sra. Vrolijk, e pueblo mester cuminsa realisa cu e ciclistanan tambe ta parti di trafico. Ta manera cu ora cu e chauffeur wak un ciclista, ta manera cu nan no ta worry y ta gewoon trapa bay sin worry cu ta bida di hende ta wordo treci na peliger, segun Sra. Sylhvyanne Vrolijk a splica.