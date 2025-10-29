Diaranson anochi riba caminda di Paradera un señora den un pickup saliendo foi un residencia a bay para pa subi caminda pero no a mira cu un ciclista ta biniendo riba e acera pa crusa su dilanti y e señora por poco a dal e pero a brake na ora.
Aki e ciclista a rabia cu casi e automobilista no a wak e ta yega e tweg y a hisa benta e bais abou y a bay na parti di e chauffeur y a dal e señora un mokete den su cara basta duro y bandona e sitio. E señora a keda ne sitio y pidi yudansa di Polis, patruya di Santa Cruz a presenta y a tuma dato y pasa e caso over na recherche cu lo haci nan investigacion.