Continuacion di micropaving riba Green Corridor
Departamento di Obra Publico ta desea di informa cu continuacion di micropaving riba Green Corridor ta contianua.
Diarason 29 di otkober 2025 y Diabierna 31 di oktober 2025, Rotonde Mahuma pa Airport – CIC ta bay pone un laag mas di micropaving riba full e caminda.
Diahuebs 30 di oktober 2025 y Diasabra 1 di november 2025 – Rotonde Kibaima pa Sta Cruz – ta desvia e traffico pa e caminda paden di e ex-Drive Inn pa por pone micro paving.
Ruta di desviacion lo keda indica cu borchi y baricada di aviso.