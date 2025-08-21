E compania Caribbean Infrastructure Company (C.I.C.), cu ta encarga cu e proyecto di micropavement riba Green Corridor, kier a duna e siguiente aclaracion tocante e evento cu a tuma luga riba diabierna 9 di augustus 2025 y pa informa tocante e accionnan cu lo wordo haci.
Durante e instalacion di micropavment riba Green Corridor, a cay un yobida di awacero inespera y den gran intensidad cu a afecta e proceso di cura/seca di e material. E micropavement ta un solucion di asfalt cu ta inclui un emulsie. Pa e proceso di cura ta exitoso y e material pega corectamente na e asfalt existente, ta rekeri un tempo di mas o menos 1 pa 2 ora sin yobida di awa despues di e aplicacion inicial. E tempo aki ta permiti e emulsie kibra e awa y vapora e asfalt residual pega debidamente.
Lamentablemente, e yobida fuerte di diabierna 9 di augustus 2025 a impedi e proceso di cura aki completamente y como resultado, un parti di e material no por a pega manera mester ta.
Nos ta reconoce e importancia di e proyecto aki pa e infrastructura di Aruba ta y nos ta lamenta e inconveniencia di e situacion akinan por a causa. Nos a coordina cu e autoridadnan y pa garantisa e calidad final di e trabou, nos a programa e reparacion y reinstalacion di e micropavement afecta pa diasabra 23 di augustus 2025.
Nos ta gradici e comunidad pa nan comprension y nos ta afirma nos compromiso cu e entrega di un trabou di e mas halto calidad y durabilidad.