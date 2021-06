Christle Nieuw a bira di 47 graduado di programa Organization, Governance and Management na UA

Diamars 29 di juni 2021, Christle Nieuw a bira e di 47 graduado di e programa ‘Organization, Governance and Management’ (OGM) na Universidad di Aruba. Christle a defende su tesis dilanti di e comision di graduacion cu tabata consisti di sra. Caroline Daal-Hart di Fundacion pa Nos Comunidad, sr. Luciano Milliard y sra. Birgit Kreykenbohm di Universidad di Aruba. E presentacion y defensa di e tesis a tuma lugar dilanti di famia, studiante, interesadonan, profesional den e area aki y docente di Universidad den e Aula di Universidad di Aruba.

Christle a haci un investigacion explorativo den un topico hopi relevante pero no mucho studia na Aruba. E titulo di su tesis ta ‘Two Birds, One Stone: reducing Food Waste while Feeding Aruba’. Christle a explora den e sector turistico y ‘Food and Beverage’ (F&B), si un ‘food sharing app’ ta algo cu por beneficia Aruba y cua rekisito ta necesario pa por introduci un aplicacion asina. El’a compara diferente ‘food sharing app’ cu ta ser uza exitosamente na diferente pais rond di mundo. Tambe el’a studia teoria relevante pa e topico aki y investiga ki idea nobo diferente experto for di e sector di ‘F&B’ na Aruba tin. Christle a entrevista diferente experto y siña di nan experiencia, reto, factor pa exito den nan tereno y kico nan deseonan ta riba e tereno aki pa Aruba. Christle a scohe e topico aki pa su tesis pasobra manera e crisis di COVID-19 a demostra, tin falta di cuminda y falta di acceso na cuminda pa hopi hende na Aruba.

Christle su tesis ta hopi relevante y valido pa Aruba, pasobra Aruba su sector turistico y specialmente ‘F&B’ ta grandi den economia y den e mesun sector aki desperdicio di cuminda ta tuma lugar. COVID-19 tambe a pone enfasis riba e importancia di un bon infrastructura y colaboracion entre fundacion manera Fundacion pa Nos Comunidad hunto cu hotel, restaurant y supermercado. Un inovacion manera un ‘food sharing app’ por yuda den e reduccion di desperdicio y contribui na siguridad di cuminda pa pueblo di Aruba.

Universidad di Aruba, particularmente e departamento di ‘Organization, Governance and Management’, ta felicita Christle cu e logro aki y ta desea tur clase di exito cu e Master na Wageningen Universiteit (Hulanda).

Pa mas informacion tocante e programa OGM, bishita e website di Universidad di Aruba na http://www.ua.aw/OGM, e pagina di Facebook di OGM cual ta @UniversityofArubaOGM y pagina di Instagram di OGM cual ta @ogm_ua.

