Comision di Fiho di SDG’s hunto cu Comision di Sector Primario a ricibi un presentacion di e proyecto ‘Open Ocean Aquaculture’ of ‘off-shore fishfarming’.

Miembro di Parlamento di Fraccion MEP, Setty Christiaans-Yarzagaray, tabata presidi e reunion aki caminda e compania Petros Aquaculture Operation a haci un presentacion, kende ta esnan cu a bin cu e idea pa desaroya e proyecto aki na Aruba. Banda di Petros Aquaculture, tambe tabatin Ace Firm Engineering, MNGM Sources, y Innovasea cu tambe a brinda informacion.

Ace Firm Engineering ta un compania cu a conduci e estudio di impacto riba medio ambiente (MER). MNGM Sources a realisa e estudio di impacto social, pero tambe e estudio di factibilidad financiero pa e proyecto di Petros Aquaculture Operation.

E parlamentario a indica cu e intencion di e proyecto ta pa yega cu canastanan (‘pens’) cu ta wordo poni bao awa, caminda nan ta cria un tipo di pisca specifico cu ta conoci den awanan di Aruba, cu ta famia di Red Snapper.

E proyecto aki ta consisti di dos parti: un na tera y un otro den laman. E canastanan lo wordo ubica den lama na un distancia di mas o menos 8 kilometer pabou di Aruba.

E concentracion ta riba produccion di pisca na un cantidad suficiente pa exportacion, pero tambe ta purbando di bay den e mercado local. Sinembargo, e intencion ta pa reemplasa loke Aruba ta importa den terminonan di pisca cu ta ser cumpra congela of paketa, Christiaans-Yarzagaray a splica.

El a continua mencionando cu nan intencion no ta pa crusa e mercado y stroba e piscadonan local. Nan meta ta pa contribui na produccion local, exportacion, y diversificacion di economia, cu ta inclui den e SDG’s tocante seguridad alimenticio.

A yega di haci investigacion pa determina cual parti di Aruba ta menos trafica pa barconan, considerando cu e canastanan ta baha den awa entre 10 pa 15 meter di profundidad y na 8 kilometer for di costa.

Tambe a consulta cu Ace Firm, e compania di ingenieria, pasobra nan tin experiencia pa conduci un estudio di impacto ambiental. Nan a tuma na cuenta e puntonan di bista y preocupacion di e stakeholders, manera tambe e impacto riba naturaleza y impacto social.

“Esaki ta definitivamente algo bon pa Aruba, cu ta contribui na diversificacion di economia, mercado di exportacion, tipo di trabou diferente pa Aruba y na e parti di SDG’s pa finalmente produci algo di nos mes cu ta un fuente di alimento,” e parlamentario a bisa.

Bon pa menciona cu e piscanan aki lo wordo inspecciona na Aruba mes. Lo tin tambe colaboracion cu University of Miami, particularmente pa e condicionnan di ‘hedging’, mirando cu e otro parti na tera di e proyecto aki lo encera cultivo (‘hedging’) di piscanan.

Esaki ta un proyecto cu ta existi caba na mundo. Esun mas cerca na Aruba ta na Panama, pues ta un proyecto cu ta un ‘proven technology’. Interesante tambe ta cu esaki lo ta e prome proyecto manera esaki den Caribe. Aruba a ser selecta pa su awanan, e coriente, y profundidad cu lo yud’é hopi.

Estudionan y informacion presenta ta mustra cu e iniciativa aki lo no tin un impacto negativo riba medio ambiente. Esaki ta indica cu e impacto lo ta minimo riba nos ecosistema marino.

Regardando e impacto social, nan a mustra cu Aruba ta importa 669 miyon florin di productonan alimenticio, y nan ta tratando di reemplasa parti di esaki. Por ehempel, 52 miyon florin di e 669 ta encera productonan di lama. Pa esaki nan ta tratando di reemplasa parti di e importacion cu productonan localmente produci.

Durante e presentacion, tur pregunta di e miembronan di Comision den Parlamento a ser respondi. E ta mustra cu ta un bon iniciativa pa diversifica, cu ta contribui na SDG’s, ta un tipo di trabou diferente cu tambe ta crea mas oportunidad di trabou pa Aruba, Setty Christiaans-Yarzagaray a finalisa.