Min Chris Romero: “Mester bin cambionan di tur banda den Arubus”

Actualmente tin un situacion di crisis den compania estatal Arubus, y Minister di Transporte Chris Romero ta manifesta cu en berdad lo bin cu cambionan grandi na e compania en cuestion. Arubus mester cierto cambionan y esaki ta tumando luga awo.

Realidad ta cu pa Arubus cambia di rumbo y bin cu cambionan positivo, mester bin cambionan mas grandi y esaki e minsier ta bezig caba cun’e. Minister di Transporte a bisa cu ainda lo ta den combersacion cu director di Arubus Sr. Teo Croes riba esaki pero cu Arubus mester cierto cambionan y esey lo bay tuma luga. Ora ta papia di cambio ta papia di cambionan di tur area. A presupuesta un suma pa bin cu cambionan nobo, ya cu esey sigur ta uno cu mester aworaki.

Cambionan den e parti huridico tambe lo ta tuma luga unda no ta dicidi ainda tampoco si Arubus lo haya un director nobo of si esey no ta e caso, sino cu en todo caso pa logra cambionan positivo cambonan grandi di ariba te bou lo mester sosode.

Empleadonan di Arubus lo mester cuminsa tuma na cuenta esaki, unda cu den reunion cu Director, Minister y STA na Simar pa oranan largo, trahadonan a presenta nan preocupacion anto ora Minister Romero a bisa cu cambio lo por a bin den tur area cu lo tin mester pa por brinda un miho servicio. Riba e presupuesto cu ta bin tambe pa Arubus lo ta stipula unidadnan nobo di bus y cada aña purba di cambia e rutanan, y tur e cambio aki ta na caminda y pronto lo haya sa mas di esaki.

Sr. Romero a enfatiza cu e no a bin haya un situacion facil den Arubus, cu ta hayando subsidio y ta pensando cu lo mester subsidia esaki 100%, cu’n paar di miyon mas pero esaki no lo bay soluciona tur e crisis di biaha caminda cu tambe Minister Chris Romero lo bin cu cambio den e ley pa duna e posibilidad di haya otro mehora manera core na ora y haci otro cambionan pa por duna un bon servicio. Lo mester cambia e servicio.

Cu tarifanan mas social, mas hende lo haci uzo di e busnan aki. Mester wak unda cu ta busca e busnan y buscanan di un solo compania, unda cu ta sigur cu ta haya e piezanan pa drecha e busnan, pero no por keda biba den pasado sino cu ta bin cu maneho y pensamento di innovacion unda tambe lo por siña for di otro companianan manera esun di Hulanda. Na april e minister lo ta bayendo Hulanda, cu dos consehero cu ta den e area di transporte ta bay specilamente pa haya consehonan pa asina wak con nan por yuda nos, pa asina trece mehoracion den nos transporte publico.

