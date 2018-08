Chines a bringa cu cliente cu a horta un glacial

Diamars mainta na Win Lee den Weststraat chines via camara di siguridad a capta un hoben a horta un boter di glacial. Aki a start un pelea den e luga unda mama y tata a cay aden y e otro ruman homber. Den esaki e cliente a kibra un boter di glas pa sigui bringa cu e chines asiatico y un di nan a sali na careda bay direccion pabou y bin bek.

Via e camara polis a capta e robo di glacial y a bay hala atencion di e hoben si e no kier bay cera e bay busca e glacial y asina e hoben a cana bay cu polis unda el a bente y polis a haya e glacial benta den mondi. E chines no kier a haci denuncia pero djis pa polis papia cu nan debidamente.

