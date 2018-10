China ta stop di cumpra petroleo for di Merca

BEIJING, China- A pesar di cu petroleo no ta inclui den e lista di productonan Mericano sanciona cu invoerrechten, e importadornan Chines di petroleo a abstene di haci pedidonan nobo.

E cargamento di petroleo crudo di Merca pa China a wordo suspendi totalmente, segun e presidente di e compania China Merchants Energy Shipping Co, Xie Chunlin, a informa na Reuters.

“Nos ta un di e transportistanan mas grandi di petroleo pisa for di Merca pa China. Prome nos tabata tin un negoshi agradabel, pero awo nos ta completamente para”, e empresario a bisa.

A pesar di cu petroleo no ta inclui den e lista di productonan Mericano sanciona cu e tarifanan di invoerrechten di parti di China, e importadornan di petroleo a abstene di e pedidonan nobo. “Pa desgracia, esaki a pasa: e guerra comercial entre Merca y China. Seguramente esaki no ta bon pa e industria di transporte”, Xie Chunlin a bisa.

E empresario a recorda cu e conflicto comercial a obliga China pa cumpra crudo for di otro proveedornan, pa cual su pais ta cumpra e parti mas grandi di e producto for di Sur America.

