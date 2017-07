China ta expone misil capas di yega Europa of Merca

PEKING, China – E misil mas avansa di e Forsanan Arma Chines, cu un alcance di 11 mil kilometer, ta capas di yega na teritorio Europeo of Mericano, a wordo mustra pa prome biaha na publico, e corant South China Morning Post a informa dialuna.

E Dongfeng-31 AG, un version mehora di DF-31A, a wordo devela den un exposicion den e Museo Militar di Peking, cu ocasion di e di 90 aniversario di e Ehercito di Liberacion Popular Chines, cu lo wordo conmemora dia 1 di Augustus proximo.

Expertonan ta destaca e mayor mobilidad y alcance di DF-31AG cu respecto na su predecesor, ora di conta cu un lansamento transportabel mediante truck di ocho wiel, manera cu por a wordo mustra durante e exposicion.

Expertonan consulta pa e corant di Hong Kong, a señala cu tecnologia di e misilnan aki ta similar na e otronan di alcance intermedio di e artiyeria Chines, manera e DF-26.

E misilnan di mobilidad halto, ta plantea un menasa strategico mayor cu esunnan almacena na luganan caminda cu nan por wordo scondi of traslada den caso di detecion via satelite.

