China ta construi un tunel hipersonico

BEIJING, China- China a afirma cu e ta construyendo “e tunel di biento hipersonico mas rapido di mundo” pa wordo uza den e desaroya di avionnan ultrarapido.

Segun Xinhua, e tunel aerodinamico, di 265 meter di largo, lo por wordo uza pa test avionnan hipersonico capaz di biaha na velocidad di te cu 30.625 km pa hora, cual ta 25 biaha e velocidad di zonido.

E tunel di biento ta sirbi pa test con e aire ta pasas riba un obheto solido cu cual e diseñadonan por mehora e aerodinamica of reduce e puntonan di stress ora cu e obhetonan ta alcansa velocidadnan halto, segun e portal Phys.org.

E Academia di Ciencia di China ya a simula un vuelo di avion hipersonico den su tunel di biento actual di velocidad “cu ta bay desde 5 te cu 9 Mach”, segun Han Guilai, specialist den e institucion. E investigado a indica cu e “tunel nobo lo yuda e aplicacion tecnica di e tecnologia hipersonico ora di duplica e entorno di vuelonan extremadamente hipersonico”.

Na februari a keda publica un investigacion Chino cu e revela un modelo di avion capaz di transporta hende y carga desde Bejing pa New York den dos hora.

Phys.org a señala cu e tunel potente di biento Chino lo por wordo uza tambe pa test e tecnologia di misilnan hipersonico. Anteriormente, Pentagono a mustra su preocupacion pa e hecho di cu “Rusia y China a desaroya di manera agresivo e capacidad hipersonico”, un tipo nobo di arma contra cual Merca lo no por defende su mes pa e momento aki.

