China lo lansa su prome mision pa e banda extremo di Luna

CIENCIA

BEIJING, China – E pais Asiatico, China tin como obhetivo pa lansa su mision nobo pa Luna, dialuna proximo, segun The Guardian a informa.

E satelite di retransmision lo ta staciona na mas o menos 60 kilometer tras di e luna, y e lo duna un link di comunicación pa un rover diseña pa baha y explora e banda leu di e luna. E banda cu nunca ta na e mesun banda di Mundo.

E satelite di retransmision a wordo yama Queqiao, cual ta nifica Magpie Bridge, un nomber cu ta bin for di e folklore Chines unda cu’n tipo di paloma ta forma un brug over di e Milkway pa permiti cu’n paar di amante cu ta separa, nan uni.

E nomber ta apto e aña aki pa motibo cu e aña aki China lo manda e di dos parti di e mision: un modulo di aterisahe den e parti extremo pa explora e valle Aitken di Luna. E region aki ta e crater mas grandi di e sistema solar y lo por tin pista riba con Luna a wordo forma.

Queqiao y su raket March 4 lo wordo lansa for di Xichang, for di e region Chines di e provincia di SIchuan.

Un aterisahe exitoso lo ta excepcional, ya cu noun otro pais a yega di yega na e banda extremo di e Luna. Queqiao lo carga tambe un radio telescope Hulandes cu lo test con facil lo ta pa gara señalnan di e Universo, prome cu tabata tin cualkier strea.

Fuente: https://article.wn.com

