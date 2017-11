Chiara Petrocchi ta cla pa Best of the Best Taekwondo Challenge 2017

Chiara Petrocchi a caba di gana medaya di oro na Chile y ta bay den accion na Best of the Best 2017. Best of the Best a cuminsa na aña 1995. E famoso Hulandes Henk Meijer a duna un tremendo show na Marinierskazerne e tempo ey y Leo Vrolijk a saca un bunita potret di Henk Meijer ta scop un beker for di e cabes di Sheldon Lee.

Awo Carlos Hernandez ta promove Best of the Best ariba www.mundotaekwondo.com y Aruba ta bay tin 8 Pais participando na Best of the Best 2017. Chiara Petrocchi kier tin contrincante di su nivel pa bringa na cas un biaha mas.

Carlos Hernandez tin atleta for di Chile y Colombia cu ta bin specialmente pa fula tera. Chiara Petrocchi ta den pleno preparacion y nos a tuma nota di esaki den su gym priva bou guia di Johnhairo Maduro. Chiara Petrocchi ta preparando duro pa Best of the Best. Chiara Petrocchi su ruman Sophia Petrocchi y nos atleta Olimpico Monica Pimentel ta e dos partnersnan di sparring di Chiara Petrocchi.

Chiara Petrocchi ta cla pa bataya Diasabra 11 di November den Centro di Bario Brazil contra di Chile y Colombia.