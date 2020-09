Chens te prome di november 2020 pa paga multa di Toque de queda

Ministerio Publico ta informa cu personanan cu a haya un boet durante e prome Toque de Queda (TdQ) y no a page ainda, tin chens te prome di november 2020 pa paga esaki of pa yega na un arreglo di pago. Ta trata aki di personanan cu a haya un transaccion den e periodo di 2 di april 2020 te 28 di mei 2020 pa motibo cu nan no a tene nan mes na orarionan di TdQ.

Te na e momento aki tabatin tres zitting den Corte relaciona cu e casonan aki, caminda Huez a dicidi cu e boetnan pa violacion di TdQ na april y mei 2020 ta legitimo. Huez a condena e personanan pa nan paga nan multa. E intencion ta awor pa pronto planea un zitting nobo, pero Ministerio Publico kier duna e personanan chens pa nan sea paga of pa nan cera un arreglo di pago. Despues di e fecha aki, tur hende cu no a paga of no ta tene nan mes na nan arreglo di pago, lo wordo cita pa presenta dilanti Huez.

Bo persona por paga e boet aki online via cuenta bancario 4000905 di ArubaBank, bao mencion di e parketnummer, e codico di pago y e ID number. Via nos website (www.omaruba.com) por haci un afspraak tambe pa pasa personalmente na caha di Ministerio Publico. Si bo persona tin deseo ainda pa yega na un arreglo di pago, por manda un e-mail cu su gegevens y number di telefon pa info@omaruba.aw.

