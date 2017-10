Chekeo di Salud na MFA Paradera dia 31 di October

Instituto Biba Saludabel y Activo, IBiSA ta informa na comunidad di Aruba, specialmente districto di Paradera, Oranjestad y vecindario cu e Bus di Salud ta presente riba diamars 31 di october 2017 na M.F.A Paradera for di 8:30 a.m. te cu 3:00 p.m. pa duna servicio di chekeo y conseho di salud.

E servicio ta encera control di peso (BMI), presion di sanger, sucu den sanger y colesterol. Ademas ta duna conseho con pa hiba un estilo di bida mas saludabel. Tur control ta completamente gratis y no mester ta na yuna.

IBiSA ta pidi tur esunnan cu acudi pa trece un bo carnet di AZV y/of un ID valido.