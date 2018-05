Chauffeurnan di bus ta pidi pa pone bushalte bek riba e Green Corridor

Un peticion di chauffeurnan di bus chikito a bin dilanti dirigi na Minister di Transporte unda cu mester resolve e problema grandi cu no tin bushalte riba e caminda di Mahuma te Airport. Ta inhumano cu ariba e rutanan aki no tin un bushalte ariba e ruta aki.

No por ta cu bus chikito actualmente ta baha un pasahero na airport anto esaki mester cana bay na pia te na Wayaca. Chauffeurnan ta haci un suplica na e minister di Transporte pa traha bushaltenan nobo ariba e ruta aki. Esaki ta un di e motibonan tambe cu hopi biaha un pasahero no ta keda warda of ta busca e opcion di busnan pirata.

E bushalte sigur lo bay alivia tanto e pasahero como e chauffeurnan. Actualmente nan ta para unda cu no mester y door di esaki hopi biaha nan ta haya boet. Siendo tabata tin bushalte den e area ey. Mester trece esaki bek urgente pa e bienestar di e comunidad.

Comments

comments