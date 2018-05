Chauffeurnan di autobus ta exigi pa stop cu taxi pirata

E situacion cu taxinan pirata mester stop. E cliente mester pensa cu si tin un accidente cu autobus, nan ta wordo cubri cu AZV. Pero cu taxi pirata, AVZ no ta para responsabel pa nan anto riba esaki ley tambe mester baha mas pisa, segun chauffeurnan di autobus ta señala.

Autoridadnan mester cuminsa pa kita e auto di e hendenan ora nan a catch nan y pone boet halto di 2mil florin pa cuminsa. Asina esakinan por stop pasobra cu e persona su bida ta na peliger si un pirata ta bin haci e trabou di bus. Pero ta e chauffeur di bus ta esun cu ta cumpli cu pago di belasting cu AOV y esey no por, y tambe cada chauffeur mester keda riba nan ruta.

A yega e momento pa tuma accion riba e problematica aki, caminda cu na nan parecer, gobierno ta tarda hopi y nan ta lepia demasiado. Si e piratanan wordo gara, nan ta bolbe bira y haci mesun cos bek. P’esey nan mester duna nan un boet duro pa nan sintie, paso sino nan no ta stop. Chauffeurnan di autobus tin cu traha 12 pa 14 ora pa dia y esaki no ta husto.

E problematica di taxi pirata ta creciendo keto bay pa cual nan kier yama atencion di gobierno den tur forma. Despues di tres luna cu e chauffeurnan di autobus a trece e tema dilanti, ainda nada ta wordo haci pa soluciona e fenomeno di taxi pirata aki.

Departamento di Transporte Publico ta na altura di e topico aki, pero nan no a tuma accion permanente. Un paar di biaha nan a tene un razzia pa algun dia, pero despues nan a stop. Consecuencia di esaki ta cu e problema ta bin bek. No tin vervolging, persecucion pa un pirata cu no ta cumpli cu su debernan fiscal manera e chauffeurnan di autobus si ta haci.

Cualkier cos chikito fout cu chauffeurnan haci, autoridadnan ta dunanan un boet. Pero e mesun autoridadnan aki no ta stop e piratanan y a yega momento pa Minister cuminsa actua caminda cu nan a solicita un reunion pa sinta papia di e caso di piratanan. Pero nan ta keda warda ya cu ainda nan no a haya confirmacion di parti di e minister.

