Chauffeurnan di Autobus kier aumento di prijs

Sra. Lisette Winklaar di Autobus ta splica cu miembronan di Autobus lo reuni cu Minister riba 13 di Augustus proximo. Esakinan tin di haber cu belasting y aumento di prijs di Autobus.

E gasto y retonan ta birando pio p’e chauffeurnan di Autobus. Den actualidad tin mas bario, mas districto y tin keho di transporte publico. A bisa cu busnan di Arubus no por yega eynan y cu Autobus mester tuma esaki over. E Minister aki a bisa cu mester wak si ta bay amplia rutanan y si ta necesario mas Autobus of si e mesun cantidad di Autobusnan aki tin cu cubri e rutanan aki. Y cu Autobusnan no mester yega dilanti di hotelnan sino mas cerca di e trahadonan di hotel cu mester di transporte, cual ta duna oportunidad na taxinan pirata pa cubri esaki. Ora tin un demanda pa transporte, esaki ta habri caminda pa taxinan pirata. E taxi pirata a bira competencia netamente p’e Autobusnan y ta busca e trahadonan di hotelnan. Tin un demanda di parti di e trahadonan aki cu no ta alcansa pa bay of cu no kier bay cu Arubus.

Sra. Winklaar ta sinti cu ampliamento di rutanan lo yuda hopi, pero mester bay papia di un aumento di prijs pa barionan cu ta mas retira. Tambe nan tin problema di falta di facilidadnan apropia cu bañonan p’e chauffeurnan.