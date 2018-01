Chauffeurnan di autobus hostina cu taxinan pirata

Chauffeurnan di Autobus cu ta core e ruta Noord- Oranjestad ta cansa y fada caba di e situacion di taxi pirata, cu ta un fenomeno cu ta creciendo mas y mas.

Den pasado e chauffeurnan a bay cu Departamento di Transporte Publico, cu minister pa wak con por combati e fenomeno ey. Pero nan locual cu nan a haya ta accion di un, dos biaha, cu ta yuda. Pero despues ta wak cu no tin accion mas, polis no ta bezig ta controla mas y tampoco e departamento di transporte publico. Consecuencia di esaki ta cu pa cu e taxi piratanan aki ripara cu no tin control mas, nan ta bolbe lanta cabes y esaki ta bayendo for di man. Awo e piratanan aki ta haciendo nan trabao imposibel, nan ta lanta contra e chauffeurnan cu ta haciendo e trabao aki, cu tur nan derecho, cumpliendo cu tur cos segun ley. Aworaki tin un gobierno nobo, un minister nobo, pero nan kier wak cambio.

E chauffeurnan ta yama polis y for di Departamento di Transporte Publico, ta bisa cu nan no por haci nada, pasobra cu no tin un ley actual cu por castiganan. E chauffeurnan a cuminsa saca video caminda por wak e piratanan ta recogiendo e pasaheronan. Y esaki e chauffeurnan lo hiba pa minister, cu prueba den man caminda cu por wak auto, cu diferente tipo di hende. Y nan ta bezig ta recoge e pasaheronan banda di caminda. E taxi piratanan aki ta tanto hende local y stranhero.

E taxi piratanan ta avisa e pasaheronan, cu si polis paranan, pa bisa cu ta lift nan a haya. Un di e taxi piratanan aki, conoci pa e chauffeur, a wordo avisa pa e chauffeur cu e ta haciendo algo ilegal. Pero e persona aki no a stop, pero a cuminsa rebeldia contra esun cu ta haci e trabao, cu tur cos na ordo. Ultimo e taxi pirata aki a wordo graba, caminda cu a bay hala atencion di e taxi pirata aki. Pero e taxi pirata a bay denuncia e chauffeur na recherche, pa stalking. Y e chauffeur den tur su derecho, conforme ley, ta wordo persigui, pa supuestamente stalking di e persona, mientras cu e ta buscando su derecho ya cu e taxi pirata ta kitando su pan for di dje. E ruta ta un ruta cu no ta dje druk ey, y aparte di lucha pa haya pasahero, e mester lucha contra taxi pirata tambe, cual no ta husto.

Awendia transporte ta un reto, pa yega na un auto pa haci e trabao, pero door di e fenomeno di taxi pirata, e trabao ta bira mas pisa pa e chauffeurnan, nan mester traha mas oranan extra, pa por cumpli cu nan obligacionnan di tur luna. A cuminsa cu busnan nobo ariba e ruta, cu ta trece su retonan cun’e, pa por mantene e busnan den condicionnan optimal.

A cuminsa bati alarma for di aña pasa, y te ainda no tin niun atencion ta wordo duna na nan. E gobierno anterior nunca a duna e chauffeurnan aki atencion, y awo e chauffeurnan ta bay kico minister di Transporte, Chris Romero y minister di Husticia, Andin Bikker por haci pa cu e situacion aki. Cada biaha e mesun storia, cu e personal no tin bevoegdheid y si ta asina, dal e cos cera y pone den man unda cu si tin e bevoegdheid. Den e departamento di Transporte Publico, tin un director, tin un grupo si y otro no, den sentido, cu chauffeurnan tambe ta forma parti di Transporte Publico, nan ta wordo ataca.

Actualmente e chauffeurnan tin nan plannan, y ta spera cu Sr. Keteldijk ta cu nan lo cera un grupo cu autobusnan di San Nicolas, lo core henter dia riba ruta di Noord. Nan kier wak ken ta para nan. Ya cu nan no ta haci nada contra di e taxi piratanan. Departamento di Transporte Publico ta bisa cu nan no por para auto asina no mas, paso cu nan no tin e autorisacion pa haci esey. Ora cu yama polis, mayoria biaha nan man ta yen.

E taxi piratanan ta cobra mescos cu e autobusnan, pero tin di nan ta cuminsa na 7 florin, pa loke nan por a wak ariba Facebook. Cu tur e pruebanan aki, ainda Sr. Keteldijk no por haci nada contra di nan. Depende e horario, unda cu mester wordo busca, e piratanan ta traha manera Uber. Ademas di pasa banda di caminda piki e pasaheronan, nan ta traha como Uber. Dus ta buscabo na cas y hibabo bo destinacion. Esaki ta loke cu e chauffeurnan di autobusnan lo no acepta sin mas.