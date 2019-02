Chauffeurnan di Autobus hopi desapunta den Minister Chris Romero

Comision di Autobus San Nicolas, ta hopi, hopi desapunta pa cu e rueda di prensa cu Minister di Transporte, Comunicacion y Sector Primario Sr. Chic Romero a trece dilanti treciendo un desconfiansa pa cu e bus chauffeurnan, na nos Comision di Autobus mencionando cu nos no tawata nunca a pone nos peticionnan por escrito y ta manera diabierna cu a pasa nos a bin trece nan y ta exigi un contesta e mes diabierna. Na prome luga nos di comision di autobus kier pone esaki bon na cla cu loke nos ta bringando pe no tin nada di haber cu politica. Esaki ta algo hopi serio, ta e pan di cada un di chauffeurnan di autobus. Nos ta bayendo pa añanan largo caba hayando varios promesa na nos autobusnan sin haya niun resultado. Un otro gobierno a sinta y no ta keda nos nada otro bolbe cuminsa di nobo pa cu nos peticionnan y esey ta locual nos a haci. Cuminsa di nobo pa cu nos peticionnan y eseynan tawata : Belasting, Prijsverhoging, Nummerplaat, Bushalte, Wc Carnival Village, Bus 15 passagiers, indeling autobus y por ultimo DTP. Dia 17 di augustus 2018 nos a haya un afspraak via e-mail door di mr. Annuar Lacle pa sinta cu minister dia 20 di augustus 2018 hunto cu e e-mail nos a manda contenido di e

puntonan cu nos lo bay sinta cu minister pa papia cun’e. Nota nan a wordo haci door di minister Romero y a bisa nos en berdad cu tin algun cos cu no ta cay bou su cartera y tin cu acerca su colega nan pa sinta hunto pa wak con nan lo por yuda nos cu e situacion pero e busnan cu tin 15 pasahero cu tin vergunning pa 11 pasahero ta cay directamente bou di su persona y te ainda nada no a wordo haci. I

INDELING AUTOBUS

Actualmente tin 68 autobus riba e ruta di San Nicolas cual ta mas chikito cu e districto di Noord cu tin solamente 17 autobus . Cua ta e formula cu Minister lo bay uza pa soluciona e problema aki ? Cual nos a trece e crecemento for di Censo Aruba con hopi e districto di Noord a crece y ainda nan kier puntra pa kico tanto pirata den districto di Noord. Nan por pone polisnan controla 24 ora pa dia y toch nan lo no por pone un paro na e piratanan , e problema ta keda falta di SERVICIO (1 +1 = 2 ni con cu bo ke bire ). Nos a keda cu e palabracion cu Minister lo a tuma contacto bek cu nos dentro di 3 siman pa e por contact su colega nan y bay na su departamentonan y asina regresa bek na nos. September, October a pasa niun yamada ni e-mail di minister. Nos di comision a tuma contact na oficina pa wak kico nan por a logra pa nos y nos a haya un afspraak pa pasa dia 16 di november 2018, Nos a sinta hunto cu mr. Patrick Lejuez y mr. Angela keriendo cu tin contesta riba un di e peticionnan cu nos a haci, pero nos a sinta splica e mesun un puntonan cu nos a trece caba pa Minister dia 20 di Augustus 2018. Nos a bolbe warda y dia 22 November 2018 nan a yama nos pa un afspraak pa sinta cu departamento di Financia dia 13 di December 2018 hunto cu mr. Edgar Croes. Nos a haya ful

un splicacion cu e BBO no por wordo elimina debi e ta mara na e ley maske cu e ta compronde nos situacion paso nos ta pagando algo cu nos no ta cobra pasahero pe pero si tin cu wordo kita for di nos entrada. Ta mescos bo doño di trabou ta dunabo un salaris e ta kita tur cos cu e tin cu kita pa draag af na beslasting y apart abo tin cu page 6% di loke bo a resta di bo entrada bisando bo e tin cu kit’e paso pa ley e ta keda pe, e ta algo logico ? Mr. Croes a splica e no por haci nada cu esey pero e lo contact minister Romero y pone na altura di nos afspraak y kico lo ta su pensamento personal tambe ta, pa manda algun autobus abou pa suavisa e situacion. Nos no a tende mas di mr. Croes nos a yam’e bek e la bisa nos e no a contact nos bek door cu e no por a haya Minister Romero mes, semper ta un otro persona y no por haci nada mas. Nos ta aprecia masha hopi mes toch pa su esfuerso. Nummerplaat nos a pidi un splicacion pakico nummerplaat a wordo hisa di Afl. 640,- pa Afl. 940,- minister Romero a splica nos cu nos ta uza e caretera mas hopi compara cu otro automobilistanan . Un taxista cu mes un bus y mes tanto asiento ta paga menos cu autobus cu e mes un asientonan. Arubus cu tin 55 asiento ainda cu luga pa pasahero para ta paga mes un suma di Afl. 1840,- cu un autobus cu tin 14 asiento ,nos a entrega tur e puntonan aki for di Augustus 2018 na minister Romero. Januari 2019 a pasa y nos a yega Februari 2019 y e chauffeurnan di bus a perde pasenshi nos no haya niun cambio ni respuesta y nos a bolbe yama y e contesta cu nos a haya ta cu tur cos ta riba un hold pa e situacion di “Venezuela”. Nos tin demasiado autobus, hopi paramento y warda oranan largo pa haya un beurt.

Un simpel baño cu nos a pidi for di Augustus 2018 na Carnival Village no por a wordo regla pero si construccion den un par di siman pa un evento di CAISO & SOCA pa un siman.

BUSHALTE

nos di autobus sa unda tin tur e borchinan cu nan a kita pero autonan personal, brommernan no sa esey y kico ta pasa nos ta wordo mira pa para unda cu ta den caminda, nan ta insultabo sin motibo polisnan nobo cu tampoco no sa eseynan cu eynan tambe tawata tin un bushalte kier parabo dunabo boet siendo cu esaki mester a wordo regla cu urgencia paso ta e trafico ta esun cu ta wordo poni na peliger.

VERGUNNING DI 11 ASIENTO

11 asiento y nan vergunning ta papia pa por core te cu 11 asiento nada no a wordo haci.

Nos a puntra minister Chic Romero pa yudansa di D.T.P. cu tambe ta cay bou di minister Romero pa yuda nos cu transporte di autobus y su contesta tawata cu D.T.P. tin te kort aan personeel. cual Taxi y Tour si tin un boet cu D.T.P. constant aden pa asisti nan cu nan transporte. Nos ta haya na prome luga un berguensa cu ningun Minister di gabinete Wever-Croes a sali duna cara na nos chauffeurnan di autobus durante manifestacion y mas ainda pio Minister Romero a yama un rueda di prensa haciendo como si fuera cu nunca e la ricibi nada por escrito di nos comision autobus.

Nos ta keda pendiente pa diabierna nos por ricibi tur nos contestanan sinta na mesa y no via un yamada telefonico .

