Chauffeurnan di Autobus cu accion di protesta contra Minister Chris Romero

Diabierna mainta, chauffeurnan di Autobus a dicidi di tene un accion di protesta dilanti di Bestuurskantoor, ya cu nan ta fada caba di e bay bin di Minister Chris Romero.

Sr. Albert Angela, chauffeur di Autobus a splica cu cada biaha tin algo, cu no ta traha ariba nan peticion. El a sigui bisa cu nan a haci nan huiswerk, a papia cu Anuar Lacle y Patrick Lejeuz, y a dunanan tur e informacionnan cu mester a duna y ta keda na minister pa haci su huiswerk. Pero aworaki minister ta bin bisa cu e situacion na Venezuela ta strobanan di traha ariba peticion. Pregunta ta e ora, ta kico e minister a bin ta haci durante e ultimo 8 lunanan? Decisionnan mester wordo tuma.

Sr. Angela a sigui bisa cu e ruta di San Nicolas ta e ruta cu tin mas bus. Ta durananan un hora te un hora y mei pa nan por haya un biahe. Y ni sikiera pa yena e bus. Pero nan final di dia, nan mester pone diesel, paga BBO, cual hopi di nan no ta di acuerdo cun’e. A yega hora pa un minister pa tuma un decision, y e situacion ta preta asina hopi cu tin di e chauffeurnan tin cu traha entre 8 pa 12-14 ora pa dia, locual cu no ta saludabel. E no ta sigur pa e chauffeurnan y tampoco pa e pasaheronan, e transporte publico en general.

TRES PUNTONAN

Un di e puntonan ta e cuestion di belasting. Nan ta pagando volle pond di AOV/AWW y AZV. Tambe e BBO, e nrplaat. Esaki tambe e chauffeurnan kier pa e bay bek manera antes. Y saca un cantidad, locual cu minister Romero a priminti di saca 8 pa 10 bus for di e ruta pa Noord, area di hotel, cual lo suavisa e ruta di San Nicolas, unda cu tur hende ta gana placa. Actualmente tin 17 bus pa San Nicolas, y cu e 8nan, e lo bira 25 bus, cu lo alivia e ruta di San Nicolas. E falta di transporte for di Noord, ta crea oportunidad pa taxinan pirata. Tin un grupo cu ta comiendo di e bolo, su so.

SI Romero cuminsa na move, dor di djis duna opdracht y pone e 10nr di busnan na DTP, e ora ta wak solucion na horizonte y ta wak con pa wak e resto di puntonan. Ta trata di belasting, BBO y nrplaat. E chauffeurnan ta ‘vergunninghouder’ y ta traha cu condicionnan. Loke t apasa ta cu e chauffeurnan no ta cobra BBO na e pasahero, e ta hinca e BBO den e prijs. Fuel a subi, service di auto a subi, y nan ta para eynan pasobra cu e situacion ta preta di berdad. Y si no por tuma un decision, hala un banda y laga un otro hende cu SI por tuma decision, bin traha.

PROME MINISTER

Chauffeurnan di Autobus a bisa cu nan no tin confiansa mas den minister di Transporte, sr. Chris Romero, y nan kier pa Sra. mr. Evelyn Wever- Croes tuma over. Nan kier mira solucion y no solamente palabranan bunita. Asina Sr. Albert Angela a termina bisando.

