Chauffeurnan di autobus a cuminsa cansa

Mientras cu autoridadnan ta ‘supuestamente’ bezig cu ta traha riba e ley, transportistanan ta keda biba e situacion aki dia pa dia. Ta yega un momento cu ta cansa y ta tuma ley den nan man, pero despues ta nan ta wordo perhudica. Sra. Vanessa di autobus chikito ta amplia mas ariba esaki.

Asina ta cu ta confrontando basta pirata riba caminda anto ta parce cu hasta servicio di moto taxi tin actualmente, caminda cu e persona a ofrece e servicio banda di misa di Playa.

Mester para esaki for di basta tempo caba, pasobra ora cu e personanan aki ta wak cu nada ta wordo haci contra nan, e ora esaki por bira un custumber cual despues ta bira ley. Aworaki ya caba no por haci nan nada. Cada biaha un boca ta bisa otro. Ta hendenan cu ta bin for di Venezuela, unda cu nan ta bin pa un par di siman, nan no conoce e isla, pero nan ta huur auto barata pa haci e trabao. Aunke nan no ta conoce e ruta pero ta pidi na e mesun pasahero pa yud’e. Despues di esaki nan ta bay bek cu nan placa.

Por sinti e reto riba esaki unda cu Minister a bisa cu taxi pirata no ta cay den nan asunto. Minister di Transporte hunto cu su colega mr. Andin Bikker, di husticia tambe mester atende cu esaki. Esaki ta problematica di transporte publico, cu ta concerni tanto transporte como husticia.

Mester traha riba e ley siendo cu no por saca un ley y no bin cu control riba dje. Loke mester bini ta accionnan y boet cu lo mester wordo cumpli cun’e. Mester bin cu control y sancionnan, duna boetnan, y confisca auto tambe pa cumpli ley cu ta na vigor.

Taxi y autobusnan ta cay bou di Transporte Publico, pero nan cada un tin nan problema ariba nan mes. No mester trece confusion, unda cu taxi mester sinta un dia cu e minister y e taxinan mester reuni un dia cu e minister. Den e situacion aki, mester cuminsa laga color politico un banda, ya cu gobierno ta cambia cada 4 aña pero e trabao di taxista y autobus ta sigui.

Otro punto poni riba papel ta e 3,5% cu ta bay bira 6% di impuesto cu ainda no ta cobrando na e pasahero. Chauffeurnan no por keda cubri esaki, anto of gobierno ta kita for di nan of mester cuminsa cobra esaki.

Pa ultimo transportista tin e preocupacion cu si nan ta hisa e tarifanan e fenomeno di autobus pirata por lanta mas pero p’esey mester bin cu e control. E ley t’ey, pero e departamento no tin e autoridad pa para auto pirata. Polis ta splica riba esaki cu pirata no ta cay bou responsabilidad di husticia sino di transporte, anto eynan mester bin traha hunto siendo cu tin hopi idea pero nan no a concretisa y mester pone hopi mas presion, segun Sra. Vanessa, chauffeur di autobus chikito.

