Diasabra marduga patruya di Oranjestad a topa cu un hyundai elantra blanco cu tabata core malo y casi dal un brommer y aki for di linear park a duna e chauffeur señal pa para pero nada.



A sigui su tras cu sirena y zwaailicht cendi y te banda di belastingkantoor a blokia e auto pa nan por a para. Polisnan a bay atende debidamente cu e chauffeur y e no tabata coopera y e resisti, su amigo tambe no tabata scucha orden di polis y a resisti un rato y a keda deteni. Momento di control a haya marihuana scondi na e porta patras y a confisca esaki. Ambos hoben a keda transporta pa warda.