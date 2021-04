Chauffeur no a regula velocidad y a dal tras di un auto na Paradera

Diaranson atardi riba e caminda di Paradera net na altura di e mall ta sosode un accidente unda chauffeur den un suzuki swift no a regula su velocidad y a dal tras di un toyota yaris.



E motibo ta cu e chauffeur femenino di e yaris a para pa un persona bay crusa y aki e chauffeur di e swift no a capta na ora. Un persona tabata sinti dolor na curpa pero no tabata desea di asistencia medico di ambulance. Polisnan na e sitio a cera caminda un rato y polis di trafico a tuma dato y asina kita e autonan for di riba caminda y a habri caminda bek rato despues.

Comments

comments