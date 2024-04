Diahuebs merdia riba caminda di Camacuri chauffeur di un toyota fortunner no a regula su velocidad y distancia y a bay dal tras di un nissan march. Daño material no tabata nasa grandi, polis di trafico tabata presente, debi cu roadservice tabata sacando potret y ainda e autonan tabata riba caminda polis a keda un rato te ora cu e autonan a keda kita pa no sigui stroba trafico.