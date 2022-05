Diadomingo marduga patruya di Oranjestad a para un chevrolet celta blanco pa control na altura di RCA riba e caminda di Solito. A controla e homber tras di stuur y e tabata mustra di ta bou influencia, a pone supla pa un control di alcohol y e no tabata por a demostra su documentonan cu e por ta na Aruba. No a keda nada otro cu a detene e homber y a keda transporta pa warda di Polis pa un control via di GNC.

