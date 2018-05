Chauffeur hoben sin rijbewijs a kibra auto completo den cura di cas

Diabierna prome cu 3 or marduga un desordo fuerte ta lanta habitantenan di Santa Helenastraat y ora a sali pafo tuma nota di un desgracia un auto completamente destrui y cura di cas basha abou. Ta asina cu e hoben manehando e toyota celica biniendo for di pabou riba un velocidad halto ta perde control pa un of otro motibo baha caminda y impacta den e cura di cas unda tur banda di e auto a haya sla. E hoben mes a sali levemente herida, e auto no tin ningun documento y e chauffeur hoben mes sin rijbewijs.

