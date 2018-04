Chauffeur hoben cu a kibra basta auto den Dakota gara na Meiveld

E hoben cu no tin rijbewijs pa motibo cu e ta menor di edad y diasabra a causa un accidente unda cu e la laga 4 auto di otro hende cu hopi daño material plus e auto cu e tabata core. Ey mes e la baha for di e auto y core bay for di e sitio. Despues di un bon rato un di e personan cu tabata victima di e hit and run a bin topa e hoben patras di Codemsa bayendo su cas unda cu e ta biba na Meiveld net dilanti di ex-Kong Fui na Meiveld. Polis mester e mucha homber presenta na warda pa asina duna su declaracion y con e ta bay para responsabel pa su acto.

