Chauffeur hoben coriendo auto auto sin rijbewijs y seguro ta causa accidente

Na e crusada di Julianastraat y Irenestraat diabierna merdia a sosode un accidente banda di e piramide unda un skyline no a duna preferencia. E impacto tabata fuerte cu a laga ambos auto kibra, na e sitio polis di trafico a constata cu e chauffeur hoben den e skyline cu ta fout riba dje no tin ni rijbewijs y auto ni seguro. Ta conoci cu warda di Balashi no tin espacio mester haci algo urgente cu autonan hopi tempo warda cu a tuma den beslag y otro warda di Polisnan tambe ta yen di auto cu mester a busca un solucion pa bay cu e skyline den beslag.