Chauffeur hoben bou influencia a dal den palo di luz na Hato

Diasbara pasa di 12 or marduga riba caminda di Pitastraat na Hato chauffeur hoben den un suzuki swift a dal den palo di luz y a purba sigui core pero no a yega leu. Un polis cu a caba di labora a mira e situacion y solicita patruya presenta di biaha. A resulta cu e chauffeur cabayero ta cansa y e auto no tin ningun seguro debi cu el a caba di cumpre. E homber a keda deteni pa core auto bou influencia y na warda lo pasa test. Maske e tabata comporta su mes malo e oficialnan a logra calme y asina dog catcher a presenta y bay cune warda di Polis pa un test.

