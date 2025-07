Diamars mainta net pabou di surfside beach un hoben manehando un hond fit sin rijbewijs nada a perde control cu e auto y a drenta lama cu e auto. E hoben a sali ileso, polisnan a presenta di biaha pa mira e situacion.



No tabatin ningun hende herida. A notifica takelwagen pa sake auto, maske cu e mucha homber no tin rijbewijs y nada pa identifica su mes na Polis. Brandweer tambe a presenta debi ne situacion a kere tabata algo grave pero no tabata e caso.