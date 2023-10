Diaranson anochi na e crusada di Av. Milo Croes net band’i stadion a sosode un accidente unda chauffeur den un kia rio biniendo for di Druivenstraat a yega subi e crusada dal den un Bmw biniendo for di Av Milo Croes. E impacto tabata fuerte unda ambos auto a keda basta kibra, e bmw full dilanti totallos unda e airbag di e auto a sali completo, y e kia rio e porta di band’i chauffeur completamente destrui. No tabatin ningun persona herida. Polis tabata presente pa tuma dato, roadservice a keda encarga pa e autonan bay nan destino.