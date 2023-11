Diahuebs anochi riba e caminda di Piedra Plat net pabou di flat stone dilanti e supermarket a sosode un accidente unda un homber di edad a subi caminda dilanti di un hyundai accent cu tabata biniendo for di nort. Aki e chauffeur di e accent a purba evita e accidente pero tabata envano ya cu e auto a yega sali su dilanti for di e parkeerplaats.

No tabatin ningun persona herida, daño material tabata considerabel. Roadservice a presenta prome y ora a constata cu e chauffeur no tin seguro nada riba e auto no a keda nada otro di a notifica polis di trafico cu a presenta pa tuma dato.