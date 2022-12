Diamars anochi riba e rotonde Av Nelson Oduber “Sasaki” un homber di edad bou influencia biniendo for di nort a lubida riba e rotonde y dal den e muraya. E auto a keda kibra pero ningun persona herida.



Polisnan a presenta pa tuma dato, e homber no tabata cooperativo cu personal di ambulance y no a keda nada otro di detene e homber y bay warda di Polis cune.