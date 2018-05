Chauffeur di busnan chikito kier sa si nan por cobra e BBO di 6% entrante juli

Dia 1 di Juli proximo e BBO (crisisheffing) di 2.5% lo drenta na vigor. E BBO manera cu e ta actualmente ta wordo paga for di e mesun saco di e chauffeurnan di autobus. Si actualmente nan ta paga 100 florin, entrante juli nan lo mester paga 200 florin. Loke nan kier sa ta si ta bay elimina e BBO pa chauffeurnan di autobus, of nan tambe lo mester cuminsa cobra esaki. Sra. Lisette Winklaar, chauffuer di autobus ta splica e punto di bista di e chauffeurnan di autobus ariba e tema aki.

Chauffeurnan a dicidi cu nan lo warda te otro siman unda cu nan lo tin un reunion cu voceronan di gobierno over di e asunto aki pa nan wak kico lo sosode.

Deseo di e transportistanan ta pa logra un solucion ya cu nan no por keda paga di nan saco. E situacion actual unda nan tin cu keda warda hopi prome cu nan yena e bus pa un haci un recorrido di un buelta completo y ta cay hopi duro pa nan.

Awor aki nan ta bezig cu e pago mensual di 3.5%. Pero entrante 1 di juli esaki ta bay subi te na 6% y nan no por sigui cubri esaki riba nan mes. Cuestion ta cu nan no mag di tuma e decision pa cuminsa cobra na e clientenan y nan no ta si esaki ta contempla den ley. Pero nan ta considera inhusto cu nan mester paga esaki siendo cu nan transportista y no manera un comerciante Chines cu por cobra e bbo na su clientenan.

