Chauffeur di Arubus: “Automobilistanan mester bay custumbra cu e camindanan nobo”

A combersa cu Sr. Alfredo Trimon chauffeur di Arubus riba e prome “test drive”di e busnan nobo y e ta duna nos su impresion di esaki. Sr. Trimon ta bisa cu esaki a bay hopi bon compara cu biaha pasa, e temperatura y tur cos a bay hopi bon. Sr. Trimon a sigui bisa cu el a sinti su mes fresco den bus y e tabata bon y tremendo.

Pa loke ta e grandura di e busnan pa cu e espacio di core riba Watty Vos Blvd y e rotondenan nobo, Sr. Trimon a bisa cu tur cos tabata bon y e caminda ta normal by e busnan ta core y pasa normal. E ta mescos cu tur e otro camindanan kiermen cu e bus ta maniobra full tremendo riba e camindanan ey pues no tin mucho complicacion cu esakinan. Pa loke ta e hecho cu e cantidad di rotondenan cu tin nos a puntra Sr. Trimon si e ta nota cu e automobilistanan no ta respeta rotonde y no ta duna chens, aki nan

Sr. Trimon a duna di conoce cu e automobilistanan mester bay custumbra cu e camindanan pasobra ta bini, na prome instante tabata cruzada y e ta un highway y nan ta djis yega pasa bay pasobra nan tin preferencia. Riba e rotonde tambe esun cu ta riba rotonde tambe tin preferencia pero mester slow pa e ora e trafico por “flow” pasobra si bo so keda pasa ariba abao, anto esunnan di zuid noord no bay, e trafico ta pega. E ta djis e hendenan mester mane custumbra cu esaki anto e ora, segun Sr. Trimon, asina e lo bay mehora tambe den trafico.

