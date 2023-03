Diahuebs den oranan di atardi riba Kamerlingh Onnestraat banda di Sayo supermarket a sosode un accidente unda un chauffeur den un kia rio a sali for Companashi y no a duna preferencia sali dilanti un scooter biniendo for di nort.



E homber riba e scooter di post bayendo pa hiba esaki bek despues di un reparacion a haya su mes den un accidente. E motociclista a keda herida, ambulance a presenta unda paramedico a brinda asistencia medico. Polisnan tabata na e sitio y polis motorisa a tuma dato di e accidente.

Polis a tuma e auto den beslag pa ta riba caminda sin documento.