Diasabra den oranan di marduga un homber coriendo den un truck blanco sin luz patras tabata core zig zag riba camina, y un automobilista tabata sigui e vehiculo aki for di Ponton y a informa autoridad di biaha.



E chauffeur a tuma e caminda di misa di playa bin abou den Koningstraat y polis a para e chauffeur di biaha. E oficialnan a constata cu di berdad e truck no tin luz patras ora bo tin luz cendi solamente un luz traha pa ora di brake, tambe a mira su situacion y a pone e chauffeur pasa e test y no tabata por na ningun chens cu a dune.

No a keda nada otro di a detene e chauffeur pa core vehiculo bou influencia.