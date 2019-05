Chauffeur coriendo den pick up sin luz di brake a resulta di ta ilegal

Dia 27 di april, den careda di 10 or y 35 di anochi, patruya ta tuma nota di un pick up cu ta coriendo sin lus di brake, na altura di Do It Center. Relaciona cu esaki a duna e chauffeur di e pickup, den cual tabata tin tres persona, señal pa e para. Den e auto tabata tin un persona local y dos persona di nacionalidad Venezolano. A tuma nota cu e chauffeur tabata di nacionalidad Venezolano. A pidi e chauffeur en cuestion pa su rijbewijs, cual e no por a cumpli cun’e.

E chauffeur, C. no tabata por a mustra un rijbewijs valido y tampoco un permiso di estadio of di trabao. E otro persona V. tampoco tabata dispone di un permiso di estadia of di trabao. A bay over na detencion di e dos personanan aki mirando cu nan tabata violando articulo 19 suciso a y b di e Landsverordening, toelating, uitzetting en verwijdering (AB 1993, no. GT33). E personanan aki a wordo traspasa pa e personal di Guarda Nos Costa. Durante control a resulta cu C. a yega Aruba na october 2017 y B. tabata na Aruba desde november 2018. binnengekomen.

Comments

comments