Diadomingo mainta riba e caminda di Savanta otro banda di isla di oro patruya di San Nicolas a para chauffeur di un tercel pa un control di documentonan di e auto. A constata cu e number di auto no ta cuadra y e documentonan no ta na ordo. No a keda nada otro cu e chauffeur a keda na pia y polis a tuma e auto den beslag.

