For di e caminda di Tanki Leendert pa Shaba diasabra marduga un mitsubishi blanco tabata coriendo basta malo riba e caminda y poco poco. E chauffeur tabata bayendo zig zag y automobilista cu a sigui esaki a informa polis.



Net na altura di Do It center na Shaba patruya a para e auto aki y a pone e chauffeur pasa un test di alcohol. E polisnan a sigui e homber aki te na su cas cu no tabata leu.