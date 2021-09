Chauffeur cansa a dal den muraya di rotonde

Den oranan di marduga polisnan di San Nicolas a bay pa un accidente cu a tuma luga na Pos Chikito. Pa ta exacto, na e rotonde di Pos Chikito.

E accidente aki a sosode pa 2.55 di marduga y tabatin solamente un auto envolvi.

Na e sitio por a compronde for di declaracion di e chauffeur, cu e ta sinti su curpa hopi cansa mes y no a logra yega cas. Yegando e rotonde, practicamente e no por a wanta su wowonan habri pa cual e no sa mes ora cu el a subi e rotonde cu su KIA, biniendo for di Playa bayendo pariba.

Daño na e Kia y na e muraya ta bastante y p’esey a solicita polis cu a presenta y pa atende e incidente.

Comments

comments