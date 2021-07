Chauffeur burachi casi a dal polis durante control riba LG Smith Blvd

Diabierna pasa di 11:30 anochi riba LG Smith Blvd un oficial femenino a duna chauffeur di un tercel señal pa para pero esaki no a sigui e instruccion y a sigui straight casi dal e oficial, e oficial mester a hala na banda pa no keda alcansa. Asina nan a subi auto y bay tras di e tercel poco mas pariba di e ex cas di Gobernador a para e auto.



Un homber tras di stuur a bahe for di auto pa atende cune y a keda listra. Ora a pone supla e no tabata por y a dune algun chens y na final el a supla y a surpasa e limite basta y a keda deteni pa maneha auto bou influencia di alcohol.

